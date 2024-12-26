Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 27 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Гончарова
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Івасюка, 31-86/46, 19/5-50/10
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Заводська
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Франка, 4-40
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Козацька, 15/22-17/9
  • вул. Березовського, 7-45
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Плеханова, 4-14/2
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Романа Шухевича, 3-9
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Художня, 28-57/2, 1/8-11
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • вул. Алчевської, 2
  • вул. Черкаська
  • вул. Чечелівська
  • вул. Прокоповича
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Грушевий, 2-28
  • пров. Докучаєва, 1А-27
  • пров. Приходька, 3-24
  • пров. Ушинського, 1-14
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Мирний, 6/2-22
  • пров. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-58
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15
  • пров. Дачний, 6А-28
  • пров. Січовий, 1/1-17
  • туп. Кременецький, 11
  • туп. Урожайний, 1-12
  • просп. Полтавський, 5-44/2, 13-106, 277/2-281
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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