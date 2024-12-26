Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 320
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 27 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
-
с. Мала Кохнівка
-
с. Потоки
-
с. Придніпрянське.
З 8.00 до 17.00
- вул. Гончарова
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Івасюка, 31-86/46, 19/5-50/10
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Заводська
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Франка, 4-40
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Козацька, 15/22-17/9
- вул. Березовського, 7-45
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Олени Пчілки, 2А-23
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Плеханова, 4-14/2
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Романа Шухевича, 3-9
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Художня, 28-57/2, 1/8-11
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- вул. Алчевської, 2
- вул. Черкаська
- вул. Чечелівська
- вул. Прокоповича
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Василя Барки, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Грушевий, 2-28
- пров. Докучаєва, 1А-27
- пров. Приходька, 3-24
- пров. Ушинського, 1-14
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Мирний, 6/2-22
- пров. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-58
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15
- пров. Дачний, 6А-28
- пров. Січовий, 1/1-17
- туп. Кременецький, 11
- туп. Урожайний, 1-12
- просп. Полтавський, 5-44/2, 13-106, 277/2-281
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.