У п’ятницю, 27 грудня, в Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень світла

Завтра, 27 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00 знеструмлюватимуть споживачів планують в обсязі 0,5 черги (обсяг розвантаження 30 МВт)
Такий обсяг розвантаження на 27 грудня довело НЕК «Укренерго» внаслідок дефіциту електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України.
Детальніше ознайомитися із графіками відключень можна за посиланням.
Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
Зазначимо, що у п’ятницю, 27 грудня, в Кременчуці застосовуватимуть графік планового відключення електроенергії.
Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці 25 грудня.
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