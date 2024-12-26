У п’ятницю, 27 грудня, в Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень світла

Сьогодні, 19:48 Переглядів: 662 Коментарів: 1

Завтра, 27 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 знеструмлюватимуть споживачів планують в обсязі 0,5 черги (обсяг розвантаження 30 МВт)

Такий обсяг розвантаження на 27 грудня довело НЕК «Укренерго» внаслідок дефіциту електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України.

Детальніше ознайомитися із графіками відключень можна за посиланням.

— Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год. Увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги, — йдеться у повідомленні.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

Зазначимо, що у п’ятницю, 27 грудня, в Кременчуці застосовуватимуть графік планового відключення електроенергії.

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці 25 грудня.