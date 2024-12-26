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«Укренерго» повідомило про обсяг обмежень електропостачання на п’ятницю, 27 грудня

Сьогодні, 19:18 Переглядів: 390

 

Енергетики попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися

НЕК «Укренерго» повідомило, що завтра, 27 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватися так:

  • для побутових споживачів: з 8.00 до 17.00 — пів черги відключень;
  • для промисловості та бізнесу — застосовання графіків обмеження потужностей.

В компанії зазначають, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня та запевняють, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

— Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіціальних сторінках обленерго в соцмережах, — попереджає НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, вранці 25 грудня російська армія завдала ракетно-дронового удару по багатьох містах та енергооб’єктах України. У Кременчуці перший вибух пролунав близько 6.32. У сусідньому Світловодську вибухова хвиля пошкодила низку будинків. Після цього в Україні був запроваджений графік погодинного відключення електроенергії, а інколи застосовується графік аварійних відключень (ГАВ).

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго відключення електроенергії графік відключень відключення світла погодинні відключення
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