«Укренерго» повідомило про обсяг обмежень електропостачання на п’ятницю, 27 грудня

Енергетики попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися
НЕК «Укренерго» повідомило, що завтра, 27 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватися так:
В компанії зазначають, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня та запевняють, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Нагадаємо, вранці 25 грудня російська армія завдала ракетно-дронового удару по багатьох містах та енергооб’єктах України. У Кременчуці перший вибух пролунав близько 6.32. У сусідньому Світловодську вибухова хвиля пошкодила низку будинків. Після цього в Україні був запроваджений графік погодинного відключення електроенергії, а інколи застосовується графік аварійних відключень (ГАВ).
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