Ціни на яйця знизилися, а от вартість овочів — зросла: моніторинг цін на Кременчуччині за тижень

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 26 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше зросли ціни на цукор та овочі борщового набору. Трохи здорожчало й дизпаливо. А от яйця продовжують й далі дешевшати.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужба моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому не всі харчові продукти, сезонні овочі та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

цукор кристалічний — на 1,95 грн за кг;

капуста — на 1,50 грн за кг;

буряк — на 0,20 грн за кг;

морква — на 3,58 грн за кг;

картопля — на 0,56 грн за кг;

дизпаливо — на 0,25 грн за літр;

подешевшали:

цибуля — на 0,06 грн за кг;

яйця — на 6,45 грн за 10 штук.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині подорожчало масло, а от здешевшали цукор та яйця.