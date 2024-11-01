Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

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Державну допомогу українцям нараховуватимуть на віртуальну картку програми «Національний кешбек», яку можна відкрити через «Дію»

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

У зв’язку з цим у відомстві закликають громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані, не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.

— Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів. Наголошуємо: уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми «Зимова єПідтримка» буде здійснюватися через офіційний застосунок «Дія», — наголошують у Мінсоцполітики.

У відомстві надали посилання на офіційні ресурси Міністерства соціальної політики, аби можна було завжди бути в курсі достовірних новин соціальної сфери.

https://www.msp.gov.ua

https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua

https://t.me/MinSocUA

— Будьте пильними! Бережіть себе та довіряйте лише офіційним джерелам! – закликають у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка», у рамках якої кожна людина в Україні після 1-го грудня отримає 1000 грн.

«Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, що державну допомогу українцям нараховуватимуть на віртуальну картку програми «Національний кешбек», яку можна відкрити через «Дію».