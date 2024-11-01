Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

Державну допомогу українцям нараховуватимуть на віртуальну картку програми «Національний кешбек», яку можна відкрити через «Дію»
У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.
У зв’язку з цим у відомстві закликають громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані, не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.
У відомстві надали посилання на офіційні ресурси Міністерства соціальної політики, аби можна було завжди бути в курсі достовірних новин соціальної сфери.
https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua
Нагадаємо, 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка», у рамках якої кожна людина в Україні після 1-го грудня отримає 1000 грн.
«Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, що державну допомогу українцям нараховуватимуть на віртуальну картку програми «Національний кешбек», яку можна відкрити через «Дію».
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