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«Без черг в ТЦК»: Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок від мобілізації в «Резерв+» для трьох категорій

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 344

 

Студенти, багатодітні та особи з інвалідністю зможуть взяти участь у бета-тестуванні відстрочок

У листопаді Міноборони запускає бета-тестування сервісу онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+» для трьох категорій військовозобов’язаних.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, внутрішнє тестування сервісу вже завершено й тепер відомство хоче перевірити його роботу з користувачами.

- Нам необхідні ваші відгуки й думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці, — заявила Катерина Черногоренко.

Механізм роботи онлайн-відстрочки передбачає подання запиту через «Резерв+», після чого система перевірить право на відстрочку. У разі підтвердження, відповідний статус відобразиться в електронному військовому документі.

До бета-тестування запрошуються три категорії громадян:

  • багатодітні батьки, що мають трьох та більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
  • особи з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення;
  • студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту (бакалавр-магістр або магістр-аспірантура).

 

Студенти, багатодітні та особи з інвалідністю зможуть отримати відстрочку онлайн — Міноборони

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що платформа «Резерв+» забезпечить повністю цифровий процес оформлення відстрочки від мобілізації. Міністерство оборони України готує до запуску новий онлайн-сервіс з надання відстрочки від призову по мобілізації у застосунку «Резерв+».

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровизації Катерина Черногоренко, нова функція насамперед стане доступною для трьох категорій громадян: багатодітних батьків, студентів денної форми навчання та аспірантів, а також осіб з інвалідністю.

Новий сервіс матиме доступ до різних державних реєстрів, включаючи бази даних Міносвіти та Державної реєстрації актів цивільного стану. Це дозволить автоматично перевіряти підстави для надання відстрочки, зокрема батьківство.

У міністерстві очікують, що «Резерв+» стане ефективною альтернативою ТЦК та СП, які наразі займаються оформленням відстрочок для цих категорій військовозобов’язаних. На відміну від теперішньої системи, яка вимагає подання паперових документів, нова платформа забезпечить повністю цифровий процес оформлення відстрочки.

Катерина Черногоренко також анонсувала можливість цифровизації проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у деяких випадках.

Обмежено придатні зможуть отримати електронне направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+»

Нагадаємо, нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

А 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Міністерство оборони
Теги: Міноборони відстрочка Резерв+ тестування ТЦК
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