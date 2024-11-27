За програмою «Зимової підтримки» діти з малозабезпечених сімей отримають по 6500 грн — рішення Кабміну

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 173

Малозабезпечені родини, а також сім'ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримають грошову допомогу на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей для дітей. Уряд доповнив новими програмами та ініціативами комплексний пакет «Зимової підтримки» для українських родин.

Про це учора заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну — повідомляє «Урядовий портал».

Він наголосив, що захист українських дітей, а також створення для них комфортних та сприятливих умов для життя, навчання і розвитку є пріоритетом для уряду України.

А тому дитячий компонент «Зимової підтримки» включає кілька позицій, перша з яких програма «Тепла зима» — одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

— Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі, — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, до Дня святого Миколая діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, отримають додатково по 1000 грн на кожну дитину. Кошти на це надає ЮНІСЕФ.

На засіданні уряду також ухвалили рішення щодо реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Так, ухвалено «Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні» та план заходів з її реалізації.

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Ще однією позицією «дитячої» «Зимової підтримки», за словами прем’єр-міністра, є реалізація програми «єМалятко». Кабмін спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника. Зазначається, що у 2024 році близько 36 тисяч родин уже отримали бейбі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість «пакунка малюка» на суму 974 млн грн.

П’ятою позицією «Зимової підтримки» для дітей Денис Шмигаль назвав реформу шкільного харчування та повідомив, що цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. На ці цілі громадам було спрямовано 2 млрд грн, а учора було ухвалено рішення про додаткове фінансування програми на ще понад 268 млн грн.

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Глава уряду також зазначив, що в держбюджеті на 2025 рік закладено 2,9 млрд грн на харчування школярів та ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.

Раніше Зеленський анонсував безкоштовне харчування для учнів усіх класів з 2025 року. Для реалізації цієї ініціативи уряд планує шукати додаткові ресурси.

Нагадаємо, що грошову компенсацію за пакунок малюка можна оформити на порталі «Дія» з 2021 року.