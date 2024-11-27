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Кременчук проти насильства: у місті провели інформаційно-просвітницьку акцію щодо проблем домашнього насильства

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 134

 

У Кременчуці діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які виїжджають на випадки домашнього насильства та підтримують постраждалих

У понеділок, 25 листопада, стартувала щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля», спрямована на привернення уваги до проблем подолання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

У рамках акції представники благодійного фонду «Посмішка» сьогодні, 27 листопада, у сквері Бабаєва провели інформаційно-просвітницьку акцію, аби привернути увагу містян до проблем насилля, зокрема у родинах.

Психологи підготували макет кола із гаслом «Ми — проти насильства», а усі охочі могли прикріпити до нього стрічку зі своїм іменем і тим самим заявити, що вони — дійсно проти насильства.

 

— Ми виїжджаємо на звернення щодо випадків насильства у сім’ях і надаємо усю можливу від нас соціально-психологічну допомогу та підтримку постраждалим. Головне: не мовчати про це, а звертатися за допомогою до спеціалістів, — розповідає одна із психологинь.

Крім допомоги постраждалим, команди психологів постійно проводять інформаційно-просвітницьку діяльність серед населення, зокрема й молоді. Так, після акції у сквері мобільна група поїхала до Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, аби провести захід і для молоді.

Кожен учасник акції отримав також інформаційні буклети, де зібрана уся інформація щодо роботи мобільних бригад.

 

Звернутися за допомогою до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги у Кременчуці можна за номером 0662500133.

Допомогою психологи надають безоплатно та конфіденційно.

Нагадаємо, у понеділок у рамках акції «16 днів проти насильства» у Кременчуці відбувся захід «Місце жінки у світі: Як протидіяти насиллю».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: домашнє насильство соціально-психологічна допомога 16 днів проти насильства
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