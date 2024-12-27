На харчування учнів початкових класів у наступному році уряд виділив 2,8 млрд грн — Полтавщина отримає 127 млн

Це дозволить у 2025 році забезпечити у школах гарячими сніданками або обідами близько 1 млн учнів початкових класів
Урядом прийнято розпорядження «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році». Ним розподілено 2,8 млрд грн місцевим бюджетам для безкоштовного харчування учнів початкових класів. Про це повідомляє «Урядовий портал».
За розподілом обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Полтавська область отримає 127,7 млн грн.
Зазначимо, що вартість харчування для учнів закладів загальної середньої освіти у Кременчуці щороку затверджує виконавчий комітет міської ради.
Так цьогоріч 23 серпня виконком прийняв рішення про вартість безоплатного гарячого харчування (сніданків). Вона становить:
Додамо, що такі ціни на сніданки для дітей у кременчуцьких школах були встановлені й торік.
Пільгові категорії школярів харчуються безкоштовно.
З жовтня учні 1-4 класів в Україні харчуватимуться безкоштовно — МОН
Нагадаємо, на початку жовтня в Міносвіти заявляли, що учні початкових класів з усієї України почнуть харчуватися безоплатно з жовтня 2024 року. Для цього з держбюджету виділили 2 мільярди гривень, які передали місцевим громадам у вигляді субвенції.
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