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Паркан прибрали, але є «але». У Кременчуці виконком закріпив територію за фігуранткою статті про забудову річки

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 354

Виконком підтримав рішення, але «за умови, що приберуть територію», сказав міський голова

Кременчуцький виконавчий комітет погодив закріпити прибудинкову територію за фігуранткою журналістського матеріалу про забудову річки Сухий Кагамлик, Тетяною Ущенко для благоустрою. Відповідне рішення виконком ухвалив 26 грудня. 

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині паркану на цій території немає, але «стовпчики залишились». Додамо, що місцеві жителі у своїй скарзі «Кременчуцькому Телеграфу» щодо забудови водоймища, зокрема, родиною Ущенків заявляли, що ця «огорожа обмежує вільний доступ до води». 

 

— Для санітарного утримання територія закріплена, але сказали, що всю прибиратимуть. Листя не гребли, там чесно — бруд. Про яке санітарне утримання і благоустрій ми зараз говоримо, — сказав Малецький. 

Виконком підтримав рішення, але «за умови, що приберуть територію», сказав міський голова. 

Нагадаємо, раніше кременчужани скаржились на забудову річки Сухий Кагамлик. Власники новобудов почали огороджувати прибережні території річки, роблячи для себе окремі виходи до води, розповідали «Телеграфу» обурені жителі мікрорайону. Найбільше жителі міста відзначали, зокрема, забудову дружини начальника караулу 24 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Олега Ущенка Тетяни.

Ситуацію прокоментував журналістам безпосередньо Олег Ущенко. Тоді чоловік розповів, що огорожа, що встановлена на ділянці, потрібна для збереження зелених насаджень — «земельна ділянка йде у процесі узаконення». «Перешкоджання до річки немає», стверджував Ущенко. 

Про те, що виконком планує закріпити територію для благоустрою за Ущенко стало відомо у жовтні. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: забудова
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