Рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»: морквяно-горіховий салат від Григорія Бончука
Сьогодні, 08:31
Переглядів: 79
Складники:
- Морква середнього розміру — 2 шт.
- Картопля середнього розміру — 2 шт.
- Соковиті яблука — 2 шт.
- Волоські горіхи — 5-7 шт.
- Сметана — 200 г
- Сіль, цукор, лимон.
Приготування:
- Моркву, картоплю відварити, остудити й натерти на крупній тертці. Горіхи подрібнити.
- Зробити сметанний соус. Для цього у сметану додати трохи цукру, солі, сік лимона й добре перемішати.
- Салат складати шарами: морква, соус, картопля, соус, горіхи, соус, морква, соус, яблука, соус, горіхи.
- Салат виходить дуже смачним, соковитим і легким — чудова закуска на новорічний стіл.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.