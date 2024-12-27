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Рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»: морквяно-горіховий салат від Григорія Бончука 

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 79

В рамках конкурсу «На кращий новорічний рецепт»

Складники:

  • Морква середнього розміру — 2 шт.
  • Картопля середнього розміру — 2 шт.
  • Соковиті яблука — 2 шт.
  • Волоські горіхи — 5-7 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сіль, цукор, лимон.

Приготування:

  1. Моркву, картоплю відварити, остудити й натерти на крупній тертці. Горіхи подрібнити.
  2. Зробити сметанний соус. Для цього у сметану додати трохи цукру, солі, сік лимона й добре перемішати.
  3. Салат складати шарами: морква, соус, картопля, соус, горіхи, соус, морква, соус, яблука, соус, горіхи.
  4. Салат виходить дуже смачним, соковитим і легким — чудова закуска на новорічний стіл.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс орецепт Новий рік
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