За минулий вечір на Полтавщині в ДТП травмувалися двоє пішоходів

Учора, 26 грудня, у Полтаві та Карлівці сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, унаслідок яких травмувалися пішоходи. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Близько 18.00 на вулиці Великотирнівській у Полтаві автомобіль Honda, за кермом якого був 47-річний водій, наїхав на 78-річну жінку. За попередньою інформацією слідства, пішохідка переходила проїзну частину. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Ще одна ДТП сталася того ж дня близько 19.30 у Карлівці. Там автомобіль Honda під керуванням 45-річного водія збив 45-річного пішохода, який також переходив дорогу. Потерпілого доставили до лікарні.
За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Причини та обставини обох аварій встановлює слідство.
Нагадаємо, днями внаслідок аварії в Кобеляках постраждала неповнолітня пішоходка.
