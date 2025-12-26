В Кобеляках в наслідок ДТП травмовано неповнолітню пішоходку

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 155

За інформацією від поліції, 27-річний водій, який керував автомобілем ВАЗ 21099, наїха на неповнолітню пішоходку. 14-річна дівчина отримала тілесні ушкодження, медики ушпиталили її до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 25 грудня, близько 8.00 в місті Кобеляки. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Слідчими розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що того ж дня на Полтавщині сталась смертельна ДТП, в якій загинув 56-річний водій.