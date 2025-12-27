У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим на війні захисником Ігорем Чирвою

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця
У понеділок, 29 грудня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Ігорем Чирвою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син та випускник Кременчуцького ліцею № 4 — загинув 6 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у понеділок, 29 грудня:
