У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим на війні захисником Ігорем Чирвою

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 165

У понеділок, 29 грудня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Ігорем Чирвою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син та випускник Кременчуцького ліцею № 4 — загинув 6 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у понеділок, 29 грудня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.