Де у Кременчуці в неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У неділю, 28 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
вул. Барвінкова, 1–30
вул. Данила Галицького, 6–67
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Сергія Кульчицького, 1/47–6
вул. Якова Петруся, 84–130
З 8.00 до 19.00:
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
