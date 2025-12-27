Зимові Карпати, новий світ і Турнір пасок: що кременчуківцям почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
Ярослава Литвин «Хрущі над вишнями»
Це продовження історії Олі Синички, що розпочалося романом «Вілла у Сан-Фурсиско».
Крістін Генна «Чотири вітри»
Усе життя їй казали, що вона слабка й негарна. Усе життя за нею доглядали, але не любили. Усе життя вона вважала себе зайвою та поводилася тихо, як мишка, щоб не обтяжувати родину.
Поліна Кулакова «Фінальний драфт»
Затишний готель, засніжений ліс і майже цілковите безлюддя — ідеальне місце, щоб зосередитися на творчості. Олеся вірила, що втеча з Києва у зимові Карпати допоможе їй упорядкувати думки й нарешті дописати сценарій фільму. Але тиша виявляється оманливою. Творча резиденція поступово перетворюється на справжній трилер із нібито знайомим сюжетом. От тільки тепер Олеся — не авторка, а героїня історії, від якої холоне кров. І вона навіть не підозрює, що криється за цією історією та яким вибуховим буде її фінал.
