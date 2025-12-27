Зимові Карпати, новий світ і Турнір пасок: що кременчуківцям почитати на вихідних

Ярослава Литвин «Хрущі над вишнями» Це продовження історії Олі Синички, що розпочалося романом «Вілла у Сан-Фурсиско».

Для кондитера Євгена, який приїхав допомагати Олі Синичці ремонтувати і відновлювати її стару хату, цей Великдень дуже важливий, бо він хоче налагодити стосунки з матір’ю.

Для Олі Великдень — час єднання поколінь, адже рецепт найсмачніших пасок перейшов у спадок від прабабці, а тій — від її матері. І тому вона легко погоджується на змагання з Євгеном — Турнір пасок. Оля не сумнівається ані в сімейному рецепті, ані у власній майстерності, навіть маючи за конкурента професійного кондитера. Але поряд з Євгеном серед п’янкої нестримної весни вона вже не впевнена у своєму серці, у тому, скільки слів і емоцій воно здатне вмістити.