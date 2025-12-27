ГО "Захист держави"
Зимові Карпати, новий світ і Турнір пасок: що кременчуківцям почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ярослава Литвин «Хрущі над вишнями»

Це продовження історії Олі Синички, що розпочалося романом «Вілла у Сан-Фурсиско».
Для кондитера Євгена, який приїхав допомагати Олі Синичці ремонтувати і відновлювати її стару хату, цей Великдень дуже важливий, бо він хоче налагодити стосунки з матір’ю.
Для Олі Великдень — час єднання поколінь, адже рецепт найсмачніших пасок перейшов у спадок від прабабці, а тій — від її матері. І тому вона легко погоджується на змагання з Євгеном — Турнір пасок. Оля не сумнівається ані в сімейному рецепті, ані у власній майстерності, навіть маючи за конкурента професійного кондитера. Але поряд з Євгеном серед п’янкої нестримної весни вона вже не впевнена у своєму серці, у тому, скільки слів і емоцій воно здатне вмістити.

Крістін Генна «Чотири вітри»

Усе життя їй казали, що вона слабка й негарна. Усе життя за нею доглядали, але не любили. Усе життя вона вважала себе зайвою та поводилася тихо, як мишка, щоб не обтяжувати родину.
Але одного разу все змінилося, й Ельза опинилася в новому, невідомому їй світі. Жінці довелося багато працювати, опиратися голоду та підтримувати близьких людей. Виявилося, що Ельза не з тих, хто легко здається.

  

 

Поліна Кулакова «Фінальний драфт»

Затишний готель, засніжений ліс і майже цілковите безлюддя — ідеальне місце, щоб зосередитися на творчості. Олеся вірила, що втеча з Києва у зимові Карпати допоможе їй упорядкувати думки й нарешті дописати сценарій фільму. Але тиша виявляється оманливою. Творча резиденція поступово перетворюється на справжній трилер із нібито знайомим сюжетом. От тільки тепер Олеся — не авторка, а героїня історії, від якої холоне кров. І вона навіть не підозрює, що криється за цією історією та яким вибуховим буде її фінал.
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: static.ukrinform.com
Теги: книги бібліотека
