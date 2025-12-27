Сьогодні, 27 грудня, близько 16.10 у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили місцеві жителі.
Попередньо у Повітряних силах попереджали про рух балістичної ракети у напрямку міста.
Офіційної ситуації про ситуацію в Миргороді від керівництва облвійськадміністрації наразі немає.
Нагадаємо, сьогодні близько 7.20 вибухи та роботу ППО було чутно і в Кременчуці.
