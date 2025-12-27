На Полтавщині двох чоловіків засудили за поширення даних про блокпости ТЦК

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 0

На Полтавщині судили двох чоловіків, які у месенджерах поширювали інформацію про розташування блокпостів і мобілізаційних груп ТЦК та СП. Своїми діями вони перешкоджали проведенню мобілізації до лав ЗСУ. Про це йдеться у вироках Зіньківського районного суду від 24 грудня.

Як встановив суд, обидва чоловіки у 2024 році приєдналися до відкритих Telegram-спільнот, де публікували дані про перебування працівників ТЦК, поліції та військових. У повідомленнях вони вказували конкретні локації блокпостів, місця перевірок і напрямки пересування мобілізаційних груп на території Полтавського району.

Зокрема, йшлося про мобілізаційні заходи в Опішні, Бухалівці, Заїченцях та виїзди у напрямку Зінькова. Суд дійшов висновку, що така інформація дозволяла військовозобов’язаним уникати контактів із представниками ТЦК та СП і знижувала ефективність мобілізації.

На підставі всієї зібраної інформації суд визнав обох чоловіків винними за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Вони уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, повністю визнали провину та перерахували по 5 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суд призначив кожному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив їх від відбування з випробуванням строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили жінку за поширення інформації про роботу ТЦК у месенджері.