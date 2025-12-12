У Кременчуці судили жінку за поширення інформації про роботу ТЦК у месенджері

Упродовж двох років жінка систематично публікувала в телеграмі інформацію про те, де проводяться заходи з оповіщення

У Кременчуці суд виніс вирок жінці, яка упродовж 2 років у месенджері публікувала інформацію про місця, де працювали військовослужбовці ТЦК та СП. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 8 грудня.

Суд встановив, що упродовж двох років, із липня 2023 року по червень 2025 року жінка систематично публікувала в публічних Telegram-чатах повідомлення про місця проведення мобілізаційних заходів, розташування співробітників ТЦК та СП і поліціянтів у Кременчуці. Повідомлення у месенджері вона писала з власного мобільного телефону. Її вчинки, за висновком суду, «знижували ефективність мобілізації, сприяли ухиленню військовозобов’язаних від виконання конституційного обов’язку та створювали загрозу належному комплектуванню ЗСУ».

Обвинувачена повністю визнала провину, щиро розкаялася та погодилася на умови угоди.

Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив від його відбування з випробуванням строком на 2 роки. У жінки також конфіскували мобільний телефон, з якого вона писала повідомлення.

