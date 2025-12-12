Микола Корецький
Кременчук, Культура, Афіша

Кременчуківців кличуть до книгарні на презентацію різдвяного ромкому «Знайти тебе на Рідзво» (афіша)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 149

 

На відвідувачів чекає розмова про книгу та рідзвяна атмосфера

У суботу, 13 грудня, кременчуківців запрошують до Книгарні Є на презентацію різдвяного ромкому (романтичної комедії) «Знайти тебе на Різдво». Про проведення заходу редакції повідомили організатори.

На зустрічі із читачами письменниця Ліра Одн поділиться історією створення книги, розповість, чим надихалася та як з’явилася саме така ідея. Відвідувачі зможуть поринути в атмосферу різдвяних історій та мандрівки до засніженої Лапландії, поспілкуватися із письменницею, придбати книги та отримати афтограф.

Відбудеться презентація завтра, 13 грудня, о 14.00 у приміщенні Книгарні Є за адресою: вул. Соборна, 6/7. Вхід на захід вільний.

Приходьте за історією, яка зігріває — і, можливо, допоможе віднайти різдвяний настрій.

0
Автор: Яна Гудзь
книга презентація афіша
Вверх