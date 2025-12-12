У суботу, 13 грудня, кременчуківців запрошують до Книгарні Є на презентацію різдвяного ромкому (романтичної комедії) «Знайти тебе на Різдво». Про проведення заходу редакції повідомили організатори.
На зустрічі із читачами письменниця Ліра Одн поділиться історією створення книги, розповість, чим надихалася та як з’явилася саме така ідея. Відвідувачі зможуть поринути в атмосферу різдвяних історій та мандрівки до засніженої Лапландії, поспілкуватися із письменницею, придбати книги та отримати афтограф.
Відбудеться презентація завтра, 13 грудня, о 14.00 у приміщенні Книгарні Є за адресою: вул. Соборна, 6/7. Вхід на захід вільний.
Приходьте за історією, яка зігріває — і, можливо, допоможе віднайти різдвяний настрій.
