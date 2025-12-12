Берегоукріплення Пивихи — у 1-ій черзі плану на наступний рік

Регіональний офіс водних ресурсів Полтавщини сформував план берегоукріплення на наступний рік: укріплення берегів Кременчуцького водосховища віднесли до 1-ї черги. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Як повідомив начальник Офісу Олександр Монастирський, першочергової уваги потребують об’єкти незавершеного будівництва, для яких уже розроблена проєктна документація. Окремо він наголосив на проблемі активного руйнування берегів Кременчуцького водосховища.

До переліку ключових пропозицій увійшли два берегоукріплювальні проєкти, спрямовані на захист геологічної пам’ятки національного значення — гори Пивиха. Перший передбачає укріплення берега в районі селища Градизьк, другий — від села Максимівка Кременчуцького району в напрямку Пивихи. Обидва проєкти можуть бути реалізовані у 2026 році за умови виділення коштів із державного бюджету. Також до пропозицій включили розробку четвертої черги проєкту з розчищення та регулювання русла річки Многа у Чорнухинській громаді.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Кременчуччині негайного берегоукріплення потребують 43,5 км лінії водосховища.