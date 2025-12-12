Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Олена Шуляк
Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю
ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Берегоукріплення Пивихи — у 1-ій черзі плану на наступний рік

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 203

 

Укріплюватимуть береги Кременчуцького водосховища у межах Максимівки та Градизька

Регіональний офіс водних ресурсів Полтавщини сформував план берегоукріплення на наступний рік: укріплення берегів Кременчуцького водосховища віднесли до 1-ї черги. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Як повідомив начальник Офісу Олександр Монастирський, першочергової уваги потребують об’єкти незавершеного будівництва, для яких уже розроблена проєктна документація. Окремо він наголосив на проблемі активного руйнування берегів Кременчуцького водосховища.

До переліку ключових пропозицій увійшли два берегоукріплювальні проєкти, спрямовані на захист геологічної пам’ятки національного значення — гори Пивиха. Перший передбачає укріплення берега в районі селища Градизьк, другий — від села Максимівка Кременчуцького району в напрямку Пивихи. Обидва проєкти можуть бути реалізовані у 2026 році за умови виділення коштів із державного бюджету. Також до пропозицій включили розробку четвертої черги проєкту з розчищення та регулювання русла річки Многа у Чорнухинській громаді.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Кременчуччині негайного берегоукріплення потребують 43,5 км лінії водосховища.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: берегоукріплення Пивиха
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх