Бізнес/Робота, Полтавщина, Війна

На Полтавщині понад 32 тисячі людей долучилися до проєкту «Армія відновлення»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

 

За роботу учасники проєкту отримують зарплату до 12 тисяч гривень

У Полтавській області за увесь період реалізації проєкту тимчасової зайнятості «Армія відновлення» участь у ньому взяли понад 32,8 тисяч осіб. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Відомо, що діє проєкт із осені 2022 року. У цьому ж році до участі у ньому долучилися 11,2 тисячі осіб.

У проєкту беруть участь безробітні, які виконують роботи на потреби Збройних сил України, а також долучаються до завдань, важливих для стабільного функціонування економіки та життєдіяльності громад. Перелік робіт формується залежно від актуальних потреб конкретних територій.

За словами Когута, оплата праці учасників проєкту становить до півтори мінімальної заробітної плати — нині це до 12 тисяч гривень за повний місяць роботи. На працівників поширюються державні соціальні гарантії, а період участі зараховується до страхового стажу. Проєкт дає можливість не лише отримати тимчасову роботу, а й зробити внесок у відновлення та підтримку громад.

Як доєднатися до «Армії відновлення»

  • місцева адміністрація ухвалює рішення про проведення суспільно корисних робіт та визначає їх перелік;
  • охочі долучитися звертаються до будь-якого центру зайнятості;
  • після отримання направлення можна приступати до роботи.

Онлайн можна отримати консультацію щодо участі та умов програми.

Нагадаємо, торік ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» — на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Армія відновлення
