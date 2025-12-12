На Полтавщині понад 32 тисячі людей долучилися до проєкту «Армія відновлення»

За роботу учасники проєкту отримують зарплату до 12 тисяч гривень

У Полтавській області за увесь період реалізації проєкту тимчасової зайнятості «Армія відновлення» участь у ньому взяли понад 32,8 тисяч осіб. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Відомо, що діє проєкт із осені 2022 року. У цьому ж році до участі у ньому долучилися 11,2 тисячі осіб.

У проєкту беруть участь безробітні, які виконують роботи на потреби Збройних сил України, а також долучаються до завдань, важливих для стабільного функціонування економіки та життєдіяльності громад. Перелік робіт формується залежно від актуальних потреб конкретних територій.

За словами Когута, оплата праці учасників проєкту становить до півтори мінімальної заробітної плати — нині це до 12 тисяч гривень за повний місяць роботи. На працівників поширюються державні соціальні гарантії, а період участі зараховується до страхового стажу. Проєкт дає можливість не лише отримати тимчасову роботу, а й зробити внесок у відновлення та підтримку громад.