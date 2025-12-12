Микола Корецький
Надзвичайні новини

Учасника «МДБ ДНР», який готував диверсії на Полтавщині, заочно засудили до 15 років

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 185

 Він вербував людей для підриву оборонних об’єктів

Жителя Донецької області з позивним «Борз», який входив до незаконного збройного формування «міністерство державної безпеки ДНР», заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Суд також позбавив його права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

За даними слідства, у 2016 році громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, перейшов на бік росіян та вступив до «МДБ ДНР». Навесні 2022 року він разом із військовими РФ брав участь у захопленні Волновахи, а також коригував артилерійський вогонь по позиціях українських захисників.

Улітку 2022 року чоловік налагодив контакти з двома жителями Полтавської області та дистанційно керував їхніми діями. За грошову винагороду завербовані особи мали знаходити на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення для їх подальшого знищення. Оплату планували проводити безготівково — через спеціально відкриті банківські картки.

Правоохоронці вчасно викрили та зупинили підготовку диверсій.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, колабораційній діяльності, організації підготовки диверсії та участі в незаконному збройному формуванні. Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Полтавській області.

Автор: Руслана Горгола
Теги: диверсанти прокуратура Полтавщини
Інформація

