Учасника «МДБ ДНР», який готував диверсії на Полтавщині, заочно засудили до 15 років

Жителя Донецької області з позивним «Борз», який входив до незаконного збройного формування «міністерство державної безпеки ДНР», заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Суд також позбавив його права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

За даними слідства, у 2016 році громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, перейшов на бік росіян та вступив до «МДБ ДНР». Навесні 2022 року він разом із військовими РФ брав участь у захопленні Волновахи, а також коригував артилерійський вогонь по позиціях українських захисників.

Улітку 2022 року чоловік налагодив контакти з двома жителями Полтавської області та дистанційно керував їхніми діями. За грошову винагороду завербовані особи мали знаходити на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення для їх подальшого знищення. Оплату планували проводити безготівково — через спеціально відкриті банківські картки.

Правоохоронці вчасно викрили та зупинили підготовку диверсій.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, колабораційній діяльності, організації підготовки диверсії та участі в незаконному збройному формуванні. Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Полтавській області.