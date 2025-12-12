Час для бажань: у ніч на 14 грудня можна побачити пік метеорного потоку Гемініди

У ніч із 13 на 14 грудня жителі України зможуть спостерігати пік метеорного потоку Гемініди — одного з найяскравіших у році. Про це повідомляє Time and Date.

Гемініди активні з 4 до 20 грудня, однак саме у пікову ніч кількість метеорів може сягати близько 120 на годину. Явище добре видно в різних регіонах світу завдяки тривалому періоду активності.

Метеори цього потоку візуально «вилітають» із сузір’я Близнюків — так званого радіанта. Водночас спалахи можна побачити в будь-якій частині неба, тому не обов’язково дивитися саме в бік радіанта. Найкращі умови — у пізні нічні та ранкові години, коли він піднімається найвище над горизонтом.

На видимість також впливатиме Місяць. У ніч піку він зійде лише після опівночі 14 грудня, тож його світло незначно заважатиме спостереженням. Навіть після сходу Місяця шанси побачити метеори залишаються високими.

Найактивніший період — години після опівночі й перед світанком. Саме тоді Земля рухається безпосередньо крізь потік уламків астероїда 3200 Фаетон, що підвищує кількість видимих спалахів.

Як краще спостерігати Гемініди