Україна, Світ, Для дому і сім'ї

Час для бажань: у ніч на 14 грудня можна побачити пік метеорного потоку Гемініди

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

Очікують до 120 «падаючих зірок» на годину

У ніч із 13 на 14 грудня жителі України зможуть спостерігати пік метеорного потоку Гемініди — одного з найяскравіших у році. Про це повідомляє Time and Date.

Гемініди активні з 4 до 20 грудня, однак саме у пікову ніч кількість метеорів може сягати близько 120 на годину. Явище добре видно в різних регіонах світу завдяки тривалому періоду активності.

Метеори цього потоку візуально «вилітають» із сузір’я Близнюків — так званого радіанта. Водночас спалахи можна побачити в будь-якій частині неба, тому не обов’язково дивитися саме в бік радіанта. Найкращі умови — у пізні нічні та ранкові години, коли він піднімається найвище над горизонтом.

На видимість також впливатиме Місяць. У ніч піку він зійде лише після опівночі 14 грудня, тож його світло незначно заважатиме спостереженням. Навіть після сходу Місяця шанси побачити метеори залишаються високими.

Найактивніший період — години після опівночі й перед світанком. Саме тоді Земля рухається безпосередньо крізь потік уламків астероїда 3200 Фаетон, що підвищує кількість видимих спалахів.

Як краще спостерігати Гемініди

  • відійдіть подалі від міського освітлення;
  • поверніться спиною до Місяця та дайте очам 15–20 хвилин адаптуватися до темряви;
  • спостерігайте неозброєним оком — телескопи не потрібні.
Автор: Руслана Горгола
Теги: зорепад
