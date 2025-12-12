Микола Корецький
Кременчук

У Кременчуці хочуть затвердити нову Програму інформатизації: витрати становлять близько 65 млн грн

Сьогодні, 17:27

 

Документ передбачає розвиток електронних сервісів, цифровізацію роботи міських установ та посилення кібербезпеки

У Кременчуці планують затвердити Програму інформатизації міської територіальної громади на 2026–2028 роки — вона має забезпечити цифровий розвиток міста на цей період. Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті Кременчуцької міськради.

Програма передбачає комплексний розвиток електронної управлінської системи, цифровізацію публічних послуг та посилення кібербезпеки. Зокрема, йдеться про впровадження електронного документообігу, оновлення комп’ютерної та серверної техніки, розвиток міських цифрових сервісів, зокрема застосунку «Кременчук Цифровий», удосконалення роботи ЦНАПу, а також розширення онлайн-послуг для містян та бізнесу. Окремий акцент зроблено на цифровізації освіти, культури, туризму, екологічного моніторингу та створенні сучасної системи централізованого оповіщення населення.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2026–2028 роки становить понад 65 мільйонів гривень. Більшість коштів планують спрямувати з місцевого бюджету. Реалізація документа, як очікується, дозволить підвищити якість та доступність муніципальних послуг, зменшити бюрократичні процедури, підвищити прозорість роботи міської влади та рівень цифрової грамотності кременчуківців. Крім того, програма має створити умови для розвитку ІТ-сектору в громаді, залучення інвестицій і формування сучасної, безпечної та зручної цифрової інфраструктури міста.

Нагадаємо, у цьому році на реалізацію Програми інформатизації додатково спрямували 70 тисяч гривень — ці кошти забрали з видатків на підтримку медіа.

Автор: Яна Гудзь
Теги: інформація програма гроші
Інформація

