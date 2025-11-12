У Кременчуці виконком зменшує видатки на підтримку медіа: куди направлять гроші і скільки

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 118

Зміни у фінансуванні розглянули під час обговорення проєкту рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань

У Кременчуці виконавчий комітет зменшує видатки щодо підтримки медіа на 70 тисяч гривень. Ці гроші підуть на програму інформатизації. Про це розповіли під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 12 листопада.

Зміни у фінансуванні розглянули під час обговорення проєкту рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань.

Нагадаємо, попри невиконання бюджету за 9 місяців 2025 року на фінансування комунальних медіа (КТРК) станом на 1 жовтня було витрачено 17,3 млн грн із 24 млн 575 тис. грн, передбачених у міському бюджеті на 2025 рік, або 99,7% від плану на 9 місяців.

Фінансування комунальних медіа з міського бюджету: що відомо

Загалом на роботу комунального телебачення у 2025 році з міського бюджету спочатку планували виділити понад 23 мільйони гривень. Під час обговорення бюджету на 2025 рік міський голова Віталій Малецький повідомив, що значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки.

У липні цьогоріч комунальному підприємству «Кременчуцька телерадіокомпанія» виділяли додатково 830 тисяч гривень. Під час засідання виконавчого комітету 3 липня Віталій Малецький розповів, що КТРК працює не лише у Кременчуці, а й «у інших районах області».