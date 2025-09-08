Цього року доходи держбюджету зросли на 24%: Мінфін назвав причини значного зростання ПДФО та військового збору

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 117

За 8 місяців 2025 року доходи державного бюджету України зросли на 24,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 2,4 трлн грн. Видатки за цей же період зросли на 23,7% — до 3,23 трлн грн. Головним чинником зростання доходів стало суттєве збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

За даними Держказначейства, що після підняття військового збору наприкінці минулого року з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання працівників розмірів зарплат у 20 тис. грн, надходження від ПДФО та військового збору за 8 місяців цього року зросли до 230,9 млрд грн (проти 134,5 млрд грн роком раніше), вивівши цю статтю доходів з четвертого на друге місце.

Найбільшим джерелом наповнення державного бюджету залишається податок на додану вартість (ПДВ) з ввезених на митну територію України товарів — 340,4 млрд грн. Також значні надходження забезпечили податок на прибуток підприємств — 211,6 млрд грн, ПДВ з вироблених в Україні товарів — 206,5 млрд грн та акцизний податок — 186,3 млрд грн (проти 129,6 млрд грн минулого року).

Водночас у серпні 2025 року доходи держбюджету скоротилися на 30,1% порівняно із серпнем минулого року. У Мінфіні це пояснюють не з падінням податкових надходжень, а зі значно меншими обсягами міжнародної допомоги у вигляді грантів, які надійшли саме в цьому місяці — 44 млрд грн у серпні 2025-го проти 228,1 млрд грн у серпні 2024-го).

Для покриття різниці між видатками та доходами уряд за січень-серпень 2025 року залучив 1,24 трлн грн. Більша частина цієї суми отримана від зовнішнього фінансування, яке склало близько 21,4 млрд $ (889,8 млрд грн). На внутрішньому ринку через розміщення ОВДП було залучено 345,5 млрд грн.

Витрати на погашення та обслуговування державного боргу за 8 місяців склали 637,3 млрд грн.

Нагадаємо, що держбюджет 2025 року було затверджено з доходами 2 трлн 327 млрд грн і видатками 3 трлн 929 млрд грн. Наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи — на 147,5 млрд грн.

У 2024 році держбюджет отримав понад 3 трлн 120 млрд грн доходів. За загальним фондом зростання доходів у порівнянні з 2023 років становило 30,9%. Зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів торік була надана на загальну суму 453,6 млрд грн.

Видатки держбюджету у 2024 році порівняно з 2023 роком зросли на 11,6% — до 4 трлн 479 млрд грн.

Наприкінці минулого року ми писали, що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, який прийняла Верховна Рада.

Нещодавно ми повідомляли, що витрати України на сектор безпеки та оборони у 2025 році за часткою до ВВП є найбільшими у світі.

Так, за січень — червень 2025 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету становить 1,9 трлн грн. Видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону за перше півріччя становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків.