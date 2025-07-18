За перше півріччя 2025 року видатки загального фонду держбюджету перевищили 1,9 трлн грн: скільки пішло на оборону

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 62

Це на 331,5 млрд грн, або на 21,5% більше аналогічного періоду минулого року

За січень – червень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн, або на 21,5% більше аналогічного періоду минулого року. У тому числі у червні було витрачено 337,4 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за перше півріччя 2025 року становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у червні було витрачено 187,6 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

734,5 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, або 39,2% від загального обсягу видатків (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 134,3 млрд грн, або на 22,4%);

– на оплату праці з нарахуваннями, або 39,2% від загального обсягу видатків (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 134,3 млрд грн, або на 22,4%); 256,6 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг) та на перерахування НСЗУ на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

– на оплату використання товарів і послуг, або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг) та на перерахування НСЗУ на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 313,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 16,7% від загального обсягу видатків, що на 31,5 млрд грн (на 11,2%) більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на: трансферт ПФУ для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соцзахист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

– на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 16,7% від загального обсягу видатків, що на 31,5 млрд грн (на 11,2%) більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на: трансферт ПФУ для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соцзахист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 239 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), або 12,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на: придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), або 12,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на: придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; 179,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу, або 9,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 47,1 млрд грн, або на 35,5%);

на обслуговування державного боргу, або 9,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 47,1 млрд грн, або на 35,5%); 102,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам, або 5,4% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 9,8 млрд грн, або на 10,6%).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у першому півріччі на соцвиплати з держбюджету спрямували понад 191 млрд грн та наводили дані Міністерства фінансів на що саме були спрямовані кошти.

Раніше ми повідомляли, що з 1-го липня Пенсійний фонд України розширив свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики.