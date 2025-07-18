Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ

За перше півріччя 2025 року видатки загального фонду держбюджету перевищили 1,9 трлн грн: скільки пішло на оборону

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 62

 

Це на 331,5 млрд грн, або на 21,5% більше аналогічного періоду минулого року

За січень – червень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн, або на 21,5% більше аналогічного періоду минулого року. У тому числі у червні було витрачено 337,4 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за перше півріччя 2025 року становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у червні було витрачено 187,6 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

  • 734,5 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, або 39,2% від загального обсягу видатків (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 134,3 млрд грн, або на 22,4%);
  • 256,6 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг) та на перерахування НСЗУ на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 313,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 16,7% від загального обсягу видатків, що на 31,5 млрд грн (на 11,2%) більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на: трансферт ПФУ для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соцзахист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
  • 239 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), або 12,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на: придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
  • 179,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу, або 9,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 47,1 млрд грн, або на 35,5%);
  • 102,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам, або 5,4% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 9,8 млрд грн, або на 10,6%).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у першому півріччі на соцвиплати з держбюджету спрямували понад 191 млрд грн та наводили дані Міністерства фінансів на що саме були спрямовані кошти.

Раніше ми повідомляли, що з 1-го липня Пенсійний фонд України розширив свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики. 

ПО ТЕМІ:

Україна — восьма у світі за обсягом військових витрат і перша за їх часткою у ВВП

У 2024 році на оборону та безпеку витратили 2,97 трлн із 4,49 трлн грн видатків державного бюджету

На що витратили понад 538 млрд грн з державного бюджету України у січні-лютому 2025 року

Що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, який учора прийняла Верховна Рада

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін Держбюджет видатки оборона
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх