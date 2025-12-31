19 років еволюції кременчуцької ялинки
Сьогодні, 17:03
Як мінялася новорічна красуня з 2007 року
Кременчуцький Телеграф пропонує згадати, як за 19 років змінилася новорічна красуня.
2007 рік
2009/2010 рік
2010/2011 рік
2011/2012 рік
2012/2013 рік
2013/2014 рік
2014/2015 рік
2015/2016 рік
2016/2017 рік
2017/2018 рік
2018/2019 рік
2019/2020 рік
2020/2021 рік
2021/2022 рік
2022/2023 рік
2023/2024 рік
2024/2025 рік
2025/2026 рік
