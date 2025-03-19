На що витратили понад 538 млрд грн з державного бюджету України у січні-лютому 2025 року

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У січні-лютому 2025-го видатки загального фонду держбюджету склали 538,2 млрд грн, що на 26,7% (на 113,4 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев з посиланням на дані Держказначейства.

На що витратили кошти у січні-лютому 2025 року:

на оплату праці з нарахуваннями — 229,4 млрд грн . ( 42,6% від усього обсягу видатків ), у тому числі на грошове забезпечення військовослужбовців — 176,5 млрд грн ;

з нарахуваннями — . ( ), у тому числі на — ; на соціальне забезпечення ( виплату пенсій, допомоги, стипендій ) — 108,3 млрд грн , у тому числі 35,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

( ) — , у тому числі 35,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; на соціальний захист дітей та сімей , захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій громадян — 16,6 млрд грн ;

, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій громадян — ; на виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 9,8 млрд грн ;

громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — ; на оплату використання товарів і послуг — 70,2 млрд грн ( 13% ), зокрема 39,1 млрд грн — для підтримки ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, закупівля харчових продуктів, оплата комунальних послуг тощо);

— ( ), зокрема — та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, закупівля харчових продуктів, оплата комунальних послуг тощо); на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення — 22,3 млрд грн ;

населення — ; на субсидії та поточні трансферти підприємствам — 47,5 млрд грн , зокрема 42 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ ;

, зокрема — на придбання товарів ; на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва ( адмініструє програму «Доступні кредити 5-7-9% ) — 3,4 млрд грн ;

) — ; на обслуговування державного боргу — 47,2 млрд грн ( 8,8% );

( ); на трансферти місцевим бюджетам — 25,2 млрд грн (4,7%).

Нагадаємо, 19 листопада ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік та що пріоритетом цього бюджету буде оборона. З рекордних видатків наступного року на рівні 3,94 трлн грн видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.

Ми також писали, що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, з посиланням на інформацію міністерства фінансів України, яке надало основні цифри видатків на 2025 рік.