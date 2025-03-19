На що витратили понад 538 млрд грн з державного бюджету України у січні-лютому 2025 року

Дані бюджетних витрат надало Держказначейство
У січні-лютому 2025-го видатки загального фонду держбюджету склали 538,2 млрд грн, що на 26,7% (на 113,4 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев з посиланням на дані Держказначейства.
На що витратили кошти у січні-лютому 2025 року:
- на оплату праці з нарахуваннями — 229,4 млрд грн. (42,6% від усього обсягу видатків), у тому числі на грошове забезпечення військовослужбовців — 176,5 млрд грн;
- на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) — 108,3 млрд грн, у тому числі 35,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій громадян — 16,6 млрд грн;
- на виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 9,8 млрд грн;
- на оплату використання товарів і послуг — 70,2 млрд грн (13%), зокрема 39,1 млрд грн — для підтримки ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, закупівля харчових продуктів, оплата комунальних послуг тощо);
- на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення — 22,3 млрд грн;
- на субсидії та поточні трансферти підприємствам — 47,5 млрд грн, зокрема 42 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ;
- на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (адмініструє програму «Доступні кредити 5-7-9%) — 3,4 млрд грн;
- на обслуговування державного боргу — 47,2 млрд грн (8,8%);
- на трансферти місцевим бюджетам — 25,2 млрд грн (4,7%).
Нагадаємо, 19 листопада ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік та що пріоритетом цього бюджету буде оборона. З рекордних видатків наступного року на рівні 3,94 трлн грн видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.
Ми також писали, що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, з посиланням на інформацію міністерства фінансів України, яке надало основні цифри видатків на 2025 рік.