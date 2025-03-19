На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: одну людину госпіталізували

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Учора, 18 березня, близько 17.00 у селищі Чутове на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними правоохоронців, 35-річний водій позашляховика Mitsubishi Pajero зіткнувся із легковиком ВАЗ-21214, за кермом якого перебував 32-річний водій.

В результаті аварії травмувався 62-річний пасажир автомобіля ВАЗ, його ушпиталили.

З оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області відомо, що на місці події працювали й рятувальники: їм довелося деблокувати травмованого пасажира з автівки та доправити його до карети «швидкої». Відключали рятувальники й акумуляторні батареї обох автомобілів. На місці працювали надзвичайники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці легковик влетів в електроопору: на місці працювали надзвичайники.