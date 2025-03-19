Суд збільшив покарання жителю Шишак, який ледь не вбив знайомого ножем, до 8 років

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Чоловік завдав чотири удари кухонним ножем у голову та шию під час спільного розпиття алкогольних напоїв

Полтавський апеляційний суд переглянув вирок жителю селища Шишаки, який у грудні 2022 року під час конфлікту завдав знайомому чотири удари кухонним ножем у голову та шию. Про це 19 березня повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Після нападу чоловік сам прийшов до сусідів і заявив, що вбив людину. Вони викликали поліцію та медиків. Завдяки своєчасній допомозі потерпілого вдалося врятувати.

Спочатку Шишацький районний суд перекваліфікував справу як умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) і призначив 6 років ув’язнення. Прокуратура оскаржила це рішення, і Полтавський апеляційний суд визнав дії чоловіка як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та збільшив строк до 8 років позбавлення волі.

Обвинувачений частково визнав свою вину.

Нагадаємо, що 7 березня у Нових Санжарах чоловік порізав ножем 46-річну співмешканку та її 67-річну матір. Поліція розпочала провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Нападнику загрожує до 8 років ув’язнення. Нещодавно у Кременчуці 24-річний хлопець зарізав орендодавця через конфлікт про оплату житла.