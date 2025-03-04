У Кременчуці 24-річний хлопець зарізав орендодавця через конфлікт про оплату житла

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 354

У Кременчуці затримали 24-річного місцевого жителя, якого підозрюють у спричиненні тяжких травм, що призвели до смерті чоловіка, повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними слідства, у середині лютого між підозрюваним та 51-річним потерпілим виник конфлікт через оплату оренди житла. Під час сварки молодий чоловік наніс орендодавцю 9 ударів ножем у різні частини тіла. Постраждалий помер через п’ять днів у власній оселі.

Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Нагадаємо, що у лютому у селі Хорішки поблизу Горішніх Плавнів зарізали чоловіка.