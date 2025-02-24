У селі поблизу Горішніх Плавнів зарізали чоловіка — поліція

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Учора, 23 лютого, у селі Хорішки поблизу Горішніх Плавнів зарізали чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до поліції близько 20.40 звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що у приватному будинку знайшов чоловіка з ножовим пораненням. На місце виїхали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та медики.

На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліціянти встановили, що постраждалим виявився 30-річний місцевий мешканець. Смертельних травм йому наніс 20-річний знайомий під час спільного дозвілля. Нападника знайшли та затримали. Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Інкримінують нападнику умисне вбивство (ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років за ґратами.

Нагадаємо, минулого місяця у Полтаві чоловік вдарив ножем знайомого: постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.