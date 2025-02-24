Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Юрієм Чечею

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна
Завтра, 25 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Юрія Чечу. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загиблий захисник — випускник Кременчуцького ліцею № 6. Загинув Юрій Чеча 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання полеглого військовослужбовця відбудеться завтра, 25 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.
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