Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Юрієм Чечею

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 485

Завтра, 25 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Юрія Чечу. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий захисник — випускник Кременчуцького ліцею № 6. Загинув Юрій Чеча 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання полеглого військовослужбовця відбудеться завтра, 25 лютого:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.