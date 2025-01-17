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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік вдарив ножем знайомого — постраждалого госпіталізували у тяжкому стані

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 354

 

Поліція розслідує факт спричинення тяжких тілесних ушкоджень, обставини та мотиви злочину

Поліція Полтави розслідує факт спричинення тяжких тілесних ушкоджень 40-річному місцевому мешканцю. Постраждалого з ножовим пораненням госпіталізували до міської лікарні. За підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень слідчі поліції затримали 47-річного полтавця. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Інформація про конфлікт в одній із квартир Подільського району Полтави надійшла на номер «102» 16 січня, близько 19.30. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативні працівники та спеціалісти-криміналісти.

— На місці події правоохоронці встановили, що під час конфлікту 47-річний полтавець завдав ножового поранення 40-річному місцевому мешканцю. Пораненого чоловіка в тяжкому стані доставлено до лікарні, де йому надається відповідна фахова допомога. Причетного до злочину фігуранта слідчі поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу, - зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про звинувачення 79-річному жителю села Іванівка Оболонської громади, який завдав тяжких травм 56-річному сусіду. За даними слідства, під час сварки чоловік вдарив сусіда кухонним ножем в живіт. .

Ми також писали, що жителька Глобинської громади, яка зарізала чоловіка й пограбувала сусіда, проведе 8 років за ґратами

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: dosie102.te.ua
Теги: поліція Полтавщини ножове поранення бійка конфлікт
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