У Полтаві чоловік вдарив ножем знайомого — постраждалого госпіталізували у тяжкому стані

Поліція Полтави розслідує факт спричинення тяжких тілесних ушкоджень 40-річному місцевому мешканцю. Постраждалого з ножовим пораненням госпіталізували до міської лікарні. За підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень слідчі поліції затримали 47-річного полтавця. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.
Інформація про конфлікт в одній із квартир Подільського району Полтави надійшла на номер «102» 16 січня, близько 19.30. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативні працівники та спеціалісти-криміналісти.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали про звинувачення 79-річному жителю села Іванівка Оболонської громади, який завдав тяжких травм 56-річному сусіду. За даними слідства, під час сварки чоловік вдарив сусіда кухонним ножем в живіт. .
Ми також писали, що жителька Глобинської громади, яка зарізала чоловіка й пограбувала сусіда, проведе 8 років за ґратами
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