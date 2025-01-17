У понеділок Кременчук прощатиметься із загиблим бійцем Антоном Колфою

У понеділок, 20 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Антона Колфу. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загиблий оборонець — випускник Кременчуцького ліцею № 17. Загинув військовослужбовець 16 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Антона Колфи відбудеться у понеділок, 20 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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