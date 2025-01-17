У понеділок Кременчук прощатиметься із загиблим бійцем Антоном Колфою

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У понеділок, 20 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Антона Колфу. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий оборонець — випускник Кременчуцького ліцею № 17. Загинув військовослужбовець 16 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Антона Колфи відбудеться у понеділок, 20 січня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.