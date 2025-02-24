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У Косово презентують книгу про війну в Україні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 103

Видання розкриває методи РФ на захоплених територіях та роль пропаганди
У Приштині 27 лютого презентують книгу про війну в Україні. про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Тетяна Красельникова, кременчуцька журналістка, яка перебуває в Косово
Правозахисники Східноукраїнського центру громадських ініціатив презентують книгу «Місто, з якого почалася війна» про способи й методи, які Росія використовує на окупованих територіях України, починаючи із 2014 року.
Книга підготовлена ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» разом з партнерськими організаціями на основі свідчень жителів окупованого, а згодом звільненого українського міста Слов’янськ у Донецькій області. Вона розповідає про різні аспекти життя окупованого міста, які відтворювались в кожному новому захопленому росіянами населеному пункті.
Правозахисники готують цікаву розповідь про особливості життя в українських містах в умовах окупації; про роль проросійської пропаганди, церкви та місцевої влади в захопленні окупантами; функціонування незаконних в’язниць.
Разом з учасниками обговорять можливості для протистояння російській агресії як в Україні, так і в інших країнах Європи.
Презентація книги у Приштині відбудеться за підтримки Ukrainian Kosovo Association «Bridges of Friendship» та Humanitarian Law Centre Kosovo.

Книга «Місто, з якого почалася війна» підготовлена ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» разом з партнерськими організаціями (БФ «Восток SOS», Правозахисним центром громадських досліджень, ГО «Молода Просвіта Прикарпаття», ГО «Громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян», які є членами Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі»), за підтримки Kurve Wustrow — Centre for Training and Networking in Nonviolent Action у рамках програми «Громадянська служба миру», яка фінансується Федеральним урядом Німеччини.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: презентація книги війна Косово
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