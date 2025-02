У Косово презентують книгу про війну в Україні

Правозахисники Східноукраїнського центру громадських ініціатив презентують книгу «Місто, з якого почалася війна» про способи й методи, які Росія використовує на окупованих територіях України, починаючи із 2014 року.

Книга підготовлена ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» разом з партнерськими організаціями на основі свідчень жителів окупованого, а згодом звільненого українського міста Слов’янськ у Донецькій області. Вона розповідає про різні аспекти життя окупованого міста, які відтворювались в кожному новому захопленому росіянами населеному пункті.

Правозахисники готують цікаву розповідь про особливості життя в українських містах в умовах окупації; про роль проросійської пропаганди, церкви та місцевої влади в захопленні окупантами; функціонування незаконних в’язниць.

Разом з учасниками обговорять можливості для протистояння російській агресії як в Україні, так і в інших країнах Європи.

Презентація книги у Приштині відбудеться за підтримки Ukrainian Kosovo Association «Bridges of Friendship» та Humanitarian Law Centre Kosovo.

Книга «Місто, з якого почалася війна» підготовлена ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» разом з партнерськими організаціями (БФ «Восток SOS», Правозахисним центром громадських досліджень, ГО «Молода Просвіта Прикарпаття», ГО «Громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян», які є членами Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі»), за підтримки Kurve Wustrow — Centre for Training and Networking in Nonviolent Action у рамках програми «Громадянська служба миру», яка фінансується Федеральним урядом Німеччини.