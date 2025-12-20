Депутати затвердили розміри зарплат мера Кременчука, його заступників та секретаря міської ради: про які суми йдеться

У рішенні передбачено щомісячне преміювання міського голови у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням усіх надбавок

Учора, 19 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення щодо умов оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради.

Перше рішення передбачає встановлення міському голові Кременчука посадовий оклад згідно з чинним законодавством, а також надбавок:

за ранг посадової особи місцевого самоврядування, враховуючи раніше присвоєний 5 ранг у межах ІІІ категорії посад;

за вислугу років у розмірі залежно від стажу роботи;

за ступінь секретності у разі наявності допуску до державної таємниці.

Додатково міському голові встановлена надбавка «за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи» — у розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислуги років.

У рішенні також передбачене щомісячне преміювання міського голови у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, вислугу років та високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Додаткове преміювання до державних, професійних свят та ювілейних дат здійснюватиметься «у межах коштів, передбачених на преміювання та за рахунок економії коштів на оплату праці».

Міський голова також буде отримувати щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Усі ці виплати будуть здійснюватися в межах встановленого фонду оплати праці, а рішення від 3 грудня 2020 року «Про умови оплати праці міського голови» втратило чинність.

Під час обговорення цього рішення, міський голова Віталій Малецький повідомив, що його посадовий оклад становить 12 826 грн. Водночас посадові оклади директорів деяких комунальних підприємств перевищують 65 тисяч гривень.

— А за рік вони отримують понад 1 млн грн, а може й більше. Мабуть, рівень відповідальності у них вищий, — іронічно зауважив мер.

Втім, з урахуванням чисельних надбавок та премій, Віталій Малецький останні роки також отримує понад 1 млн грн зарплати з розрахунку за рік.

Так у 2024 році міський голова Кременчука отримав 1 мільйон 225 тисяч 850 гривень заробітної плати.

А у 2023 році Віталій Малецький задекларував річну зарплату у розмірі 1 мільйон 139 тисяч 738 гривень

Не набагато меншою зарплата мера була й у 2022 році — її річний розмір також перевищив мільйон гривень.

Схожі проєкти рішень щодо умов праці, із такими ж розмірами надбавок та преміювання, депутати затвердили щодо секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, пяти заступників міського голови: Дмитра Кравченка, Івана Москалика, Ольги Усанової, Руслана Проценка, Тетяни Неіленко та керуючого справами виконавчого комітету Руслана Шаповалова.

Відповідно і розміри їх зарплат останні роки не надто відрізняються від зарплати мера. Так, директорка департаменту фінансів Кременчуцької міської ради - заступниця міського голови Тетяна Неіленко у 2024 році отримала зарплату у розмірі 1 мільйон 36 тисяч 904 гривень.

Під час розгляду цих питань депутатка Лариса Гориславець попросила заступницю міського голови Тетяну Неіленко пояснити, чому рішення по зарплатах керівників міської громади потрібно приймати саме зараз.

— Останній раз ми затверджували умови оплати праці керівного складу у 2020 році. Протягом 5 років у нас збільшувався мінімальний розмір заробітної плати. Тому ми вважаємо, що за 5 років настала нагода переглянути умови оплати праці і збільшити зарплату, як ми це робимо щорічно нашим працівникам бюджетної сфери… Зауважу, що надбавки і доплати, які визначені постановою уряду № 268 — не збільшуються. Тому лише розміром премії ми можемо коригувати місячний фонд заробітної плати працівників. У нас раніше була передбачена премія міському голові у розмірі до 180%, а зараз пропонується встановити — до 200%. Я можу сказати, що якщо головний спеціаліст, який працює в органах місцевого самоврядування буде отримувати збільшений розмір премії, то йому нараховуватимуть 32 403 гривні. І це не з 1 січня 2026 року — ми прорахували і пропонуємо збільшити фонд заробітної плати лише з 1 квітня,- пояснила Тетяна Неіленко.

Відповідаючи на питання депутатів, Віталій Малецький згадав, що в одному регіоні України, місячний оклад директора місцевого «Теплоенерго» складає 290 тисяч гривень і запитав у директора кременчуцького КП «Теплоенерго» Руслана Радченка, хотів би він мати такий оклад?

Депутатка Лариса Гориславець поставила питання, чи підвищаться в наступному році зарплати у працівників освіти, зокрема у директорів навчальних закладів. З’ясувалося, що зарплати директорів дитсадків не перевищують 16-17 тисяч гривень, а у вчителів та вихователів вона набагато нижча.

Втім, міський голова Віталій Малецький додав, що у 2026 році завдяки муніципальній надбавці, які збільшиться з 2-х до 3-х тисяч гривень, суми зарплат в освітян не будуть менше, ніж 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, учора на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік та програму розвитку надання соціальних послуг «Соціальна громада» на 2026 — 2028 роки.

Вони також ухвалили Комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026–2030 роки та три звернення до Верховної Ради, Міносвіти та облради.