Депутатські запити на сесії Кременчуцької міської ради: будівництво житла для ВПО, проблеми в галузі освіти та подарунки дітям

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 114

Попри те, що міський голова погодився з аргументами депутатки Лариси Гориславець, один із її запитів сесія не затвердила

На черговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 19 грудня, депутати розглянули 74 питання. А перед тим заслухали три депутатські запити, з якими вступили їх колеги. Два з них підтримали, а голосування за третій більшість проігнорувала

З першим запитом виступив депутат Геннадій Іванян, який наголосив на необхідності розроблення детального плану територій в районі між кварталами 278 та 284, де надалі можна буде збудувати житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Він зауважив, що розробка та затвердження цього документу має стати першим кроком на шляху до будівництва житла для ВПО у Кременчуці.

— Ми маємо підготуватися для вирішення цього питання, щоб при наявності фінансування рухатися у цьому напрямку, — заявив депутат.

Його підтримав міський голова Віталій Малецький, який додав, що 26 грудня відбудеться чергова сесія міської ради, на якій потрібно буде затвердити рішення щодо виділення 80 ваучерів для придбання житла кременчуківцями з числа ВПО.

Житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій за програмою «єВідновлення»: роз’яснення Мінрозвитку

Нагадаємо, 5 грудня Кременчуцька міська рада затвердила персональний склад комісії, яка розглядатиме та погоджуватиме надання житла окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Йдеться лише про дві категорії людей, що раніше проживали на тимчасово окупованих територіях.

А 10 грудня у Кременчуці відбулось перше засідання комісії, яка розглядатиме та погоджуватиме надання житла окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Депутатський запит Геннадія Іваняна сесія ухвалила та доручила відповідним службам виконкому розробити детальний план території.

Щодо двох депутатських запитів Лариси Гориславець, то перший також підтримали, а голосування за другий більшість депутатів просто проігнорувала. Про що йдеться?

Очільник департаменту освіти Геннадій Москалик йде з посади: він працюватиме у Кременчуцькій райвійськадміністрації

У першому запиті Лариса Гориславець говорила про необхідність усунення управлінський проблем в освітянській галузі Кременчуцької громади. За її словами, після звільнення з посади директора департаменту освіти Геннадія Москалика у лютому цього року, його обовязки вже 10-й місяць виконує заступник директора Світлана Михайленко, фактично працюючи на двох посадах.

Крім того, Лариса Гориславець наголосила на тому, що стратегія розвитку галузі освіти Кременчука не містить конкретики та не обговорювалася на засіданні профільної депутатської комісії.

— Це дуже «рамковий» документ. Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко на засіданні депутатської комісії з освіти не був і цю стратегію не презентував… Її потрібно доопрацювати, щоб розуміти перспективи розвитку галузі по кожному навчальному закладу — що де збудувати, дообладнати тощо. А так ні ми не знаємо, ні батьки, — зазначила Лариса Гориславець.

Вона також згадала про розвиток приватної освіти у Кременчуці та важливість підвищення конкурентоспроможності комунальних закладів освіти. У цьому її підтримав міський голова й депутати міської ради, наголосивши на тому, що «конкуренція в освітній галузі — це здорове явище, яке стимулює до розвитку».

Другий депутатський запит Лариси Гориславець стосувався сюжету на телебаченні щодо вручення новорічних подарунків дітям в Кременчуці за бюджетні кошти.

— Ми вводимо людей в оману… Я зрозуміла так, що це подарунки від міського голови, як фізичної особи. Але це не так — це подарунки, придбані за кошти міської громади, платників податків. На це виділено 3 млн грн з міського бюджету. І про це треба казати… Прошу саме так маркувати ці подарунки, що вони зроблені за бюджетні кошти. Це важливе етичне питання, — наголосила депутатка.

Міський голова Віталій Малецький її формально підтримав та запросив усіх депутатів взяти участь у врученні цих подарунків у навчальних закладах міста.

— Я вручив у чотирьох закладах і не можу об'їхати усі. Депутати мають приєднатися і допомогти вручити дітям ці подарунки від нашої громади, — заявив міський голова.

Лариса Гориславець йому заперечила, зауваживши, що депутати цього не повинні робити, бо вони вибрані особи й можуть використати це для власного піару.

Більшість з присутніх у сесійному залі її думку не підтримали. Підтримали цей депутатський запит Лариси Гориславець лише 12 депутатів. Проти проголосували двоє, а 17 просто не голосували, тобто проігнорували цей депутатський запит.

Нагадаємо, сьогодні депутати затвердили міський бюджет Кременчука на 2026 рік.