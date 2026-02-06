Для тролейбусів у Кременчуці закупляють тягові батареї з автономним ходом

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 200

Кременчуцьке тролейбусне управління планує закупити дві тягові батареї для тролейбусів із зарядними пристроями та системами охолодження. Обладнання забезпечуватиме автономний рух без контактної мережі. Про це стало відомо з системи публічної закупівлі Prozorro.

Згідно з вимогами, батареї мають бути новими та виготовленими не раніше 2026 року. Вони повинні забезпечувати автономний рух тролейбуса на відстань не менше 20 кілометрів, а також роботу ключових систем, зокрема, освітлення, зовнішньої сигналізації, систем інформування пасажирів і оплати проїзду, а також щонайменше половини системи опалення салону.

Потужність кожної батареї має становити не менше 67 кВт.

Очікувана вартість закупівлі — 5,72 млн грн. Нині триває процедура тендерних пропозицій.

Обладнання мають доставити до 31 грудня.

