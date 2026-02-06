ГО "Захист держави"
У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася, а їх середня зарплата зросла майже до 60 тисяч гривень — Мінфін

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 130

 

А у грудні середня зарплата держслужбовців центральних виконавчих органів влади досягла 81,63 тисяч грн

Міністерство фінансів повідомило, що забезпечує прозорість та відкритість використання бюджетних коштів через публічний «дашборд», який дозволяє відстежувати чисельність працівників державних органів та рівень їхньої заробітної плати (крім сектору безпеки і оборони).

За підсумками 2025 року чисельність працівників державного сектору скоротилася на 5,1 тисяч осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — з 169,8 тисяч до 164,7 тисяч осіб. Скорочення відбулося в усіх центральних органах виконавчої влади, місцевих держадміністраціях та органах судової влади.

На цьому тлі, за даними Мінфіну, середня зарплата в апаратах центральних органів влади зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025-му, що становить близько 9,7% приросту. Наприкінці року динаміка оплати праці була стриманішою. Так, у грудні середня зарплата досягла 81,63 тис. грн, що лише на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року (79,8 тис. грн).

 

Найбільший приріст зарплат зафіксовано в окремих центральних органах виконавчої влади, зокрема:

  • Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
  • Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
  • Державному управлінні справами.

У Мінфіні зауважують, що грудневі показники традиційно вищі за середньорічні, оскільки включають одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством.

— Загалом отримані дані свідчать, що потенціал зростання середньомісячної заробітної плати державних службовців у 2025 році був обмеженим. Збільшення оплати праці відбувалося поступово та супроводжувалося скороченням чисельності працівників у державному секторі, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень та розповіли, де працівникам платять найбільше.

Минулого року ми розповіли, що зарплати чиновників у Кременчуцькому районі — одні з найвищих на Полтавщині.

Влітку ми повідомляли, що середні зарплати чиновників центральних держорганів у червні зросли до майже 60 тисяч гривень.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» також розповідав, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

Ми також писали, що у 2024 році міський голова Кременчука отримав 1 мільйон 225 тисяч 850 гривень заробітної плати. А у 2023 році Віталій Малецький задекларував річну зарплату у розмірі 1 мільйон 139 тисяч 738 гривень.

Депутати затвердили розміри зарплат мера Кременчука, його заступників та секретаря міської ради: про які суми йдеться

«Кременчуцький Телеграф» писав, що у вересні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін зарплати держслужбовці чиновники
