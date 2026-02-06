У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася, а їх середня зарплата зросла майже до 60 тисяч гривень — Мінфін

А у грудні середня зарплата держслужбовців центральних виконавчих органів влади досягла 81,63 тисяч грн
Міністерство фінансів повідомило, що забезпечує прозорість та відкритість використання бюджетних коштів через публічний «дашборд», який дозволяє відстежувати чисельність працівників державних органів та рівень їхньої заробітної плати (крім сектору безпеки і оборони).
За підсумками 2025 року чисельність працівників державного сектору скоротилася на 5,1 тисяч осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — з 169,8 тисяч до 164,7 тисяч осіб. Скорочення відбулося в усіх центральних органах виконавчої влади, місцевих держадміністраціях та органах судової влади.
На цьому тлі, за даними Мінфіну, середня зарплата в апаратах центральних органів влади зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025-му, що становить близько 9,7% приросту. Наприкінці року динаміка оплати праці була стриманішою. Так, у грудні середня зарплата досягла 81,63 тис. грн, що лише на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року (79,8 тис. грн).
Найбільший приріст зарплат зафіксовано в окремих центральних органах виконавчої влади, зокрема:
У Мінфіні зауважують, що грудневі показники традиційно вищі за середньорічні, оскільки включають одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством.
