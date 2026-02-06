У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася, а їх середня зарплата зросла майже до 60 тисяч гривень — Мінфін

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 130

Міністерство фінансів повідомило, що забезпечує прозорість та відкритість використання бюджетних коштів через публічний «дашборд», який дозволяє відстежувати чисельність працівників державних органів та рівень їхньої заробітної плати (крім сектору безпеки і оборони).

За підсумками 2025 року чисельність працівників державного сектору скоротилася на 5,1 тисяч осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — з 169,8 тисяч до 164,7 тисяч осіб. Скорочення відбулося в усіх центральних органах виконавчої влади, місцевих держадміністраціях та органах судової влади.

На цьому тлі, за даними Мінфіну, середня зарплата в апаратах центральних органів влади зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025-му, що становить близько 9,7% приросту. Наприкінці року динаміка оплати праці була стриманішою. Так, у грудні середня зарплата досягла 81,63 тис. грн, що лише на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року (79,8 тис. грн).

Найбільший приріст зарплат зафіксовано в окремих центральних органах виконавчої влади, зокрема:

Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

Державному управлінні справами.

У Мінфіні зауважують, що грудневі показники традиційно вищі за середньорічні, оскільки включають одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством.

— Загалом отримані дані свідчать, що потенціал зростання середньомісячної заробітної плати державних службовців у 2025 році був обмеженим. Збільшення оплати праці відбувалося поступово та супроводжувалося скороченням чисельності працівників у державному секторі, - йдеться у повідомленні.

