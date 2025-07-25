Середні зарплати чиновників центральних держорганів у червні зросли до майже 60 тисяч гривень: кому платять найбільше

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 98 Коментарів: 1

За рік зарплати чиновників центральних державних органів та установ зросли на 9,2%

У червні 2025 року середня зарплата працівників в центральних державних органах України досягла 59 640 грн. За рік, у порівнянні з червнем минулого року (54,6 тис. грн), ця сума збільшилася на 9,2%. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зарплати чиновників центральних державних органів утричі перевищують середні по Україні, але цього року вони зростають більш повільно у порівнянні з минулими і меншими темпами, ніж інфляція за цей період (14,3%).

За інформацією ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у травні становила 20 355 грн, збільшившись за рік на 18,5%.

Де платять найбільше

Мінфін повідомляє, що заробітну плату в центральних державних структурах у червні отримали 22 170 осіб.

Найвищі зарплати серед центральних державних органів зафіксовано у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 100,6 тис. грн. У НКРЕКП працюють 518 осіб.

На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції із середніми зарплатами у 96,3 тис. грн. У НАЗК працює 371 співробітник.

На третьому місці — Антимонопольний комітет, де в середньому платять 90,1 тис. грн (268 осіб).

В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 86,5 тис. грн (830 працівників).

А на п’ятому місці Секретаріат Кабінету міністрів України із середніми зарплатами у 80,2 тис. грн. В апараті уряду працює 691 чиновник.

У самому Міністерстві фінансів України працює 815 осіб і їх середня зарплата становить 69,7 тис. грн. Це лише одинадцяте місце за рівнем зарплат серед центральних державних органів.

Зарплата керівників держорганів

Щодо керівного складу центральних державних органів, то їхні середні зарплати зросли до 128 тис. грн.

Рекордні зарплати серед 502 керівників отримують:

Керівники НАЗК — 245,6 тис . грн (5 чиновників),

(5 чиновників), Центральна виборча комісія — 206,4 тис . грн (18 осіб),

(18 осіб), Рахункова палата — 206,4 тис . грн (6 керівників),

(6 керівників), Державне космічне агентство України — 193,2 тис . грн (6 керівників),

(6 керівників), НКРЕКП — 191 тис. грн (7 осіб).

Керівники Міністерства фінансів (6 осіб) опинилися на 16-му місці із середніми зарплатами у 157,8 тис. грн.

Класифікація посад та система грейдів: Зеленський підписав закон про нову систему оплати праці держслужбовців

Нагадаємо, у червні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон передбачає класифікацію посад та систему грейдів.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що середні розміри зарплат чиновників центральних державних органів у квітні цього року зросли до 57 тисяч гривень та розповіли, кому в Києві платять найбільше.

Раніше ми повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

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Ми також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

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Раніше ми розповідали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

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Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні у 2025 році перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.