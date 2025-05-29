Середні зарплати чиновників центральних держорганів у квітні зросли до 57 тисяч гривень: кому платять найбільше

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 59 Коментарів: 1

За рік зарплати чиновників центральних державних органів та установ зросли на 19,3%

У квітні 2025 року середня зарплата працівників в центральних державних органах України досягла 57,2 тисячі гривень. За рік, у порівнянні з квітнем минулого року, ця сума зросла майже на п’яту частину — на 19,3%. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зарплата чиновників центральних держорганів демонструє стабільну тенденцію до зростання і при цьому значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у квітні середня зарплата в Україні становила 19,9 тисячі гривень і за рік вона зросла на 17,9%.

Мінфін повідомляє, що заробітну плату в центральних державних структурах у квітні отримали 21 995 осіб.

Найвищі зарплати серед центральних державних органів зафіксовано у Рахунковій палаті, де середній дохід становить 117,5 тисячі гривень (501 співробітник).

Друге місце посідає енергетичний регулятор — Національна комісія з енергетики та комунальних послуг із середньою зарплатою 102 тисячі гривень. У цьому відомстві працюють 518 фахівців.

Замикає трійку лідерів Національне агентство з питань запобігання корупції з показником 86,2 тисячі гривень і штатною чисельністю 368 осіб.

Щодо керівного складу держорганів, то їхній середній дохід перевищує 126 тисяч гривень.

Рекордні зарплати серед 502 керівників отримують:

Топменеджери енергетичної комісії: 470,4 тисячі гривень (7 управлінців)

Керівництво антикорупційного агентства: 276,3 тисячі гривень (5 посадовців)

Керівники агентства з мистецтва та художньої освіти: 236,8 тисячі гривень (2 управлінці).

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Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у січні середні зарплати чиновників центральних держорганів зросли до 49 тисяч гривень. А у грудні 2024 року середня зарплата чиновників в центральних державних органах України склала 79,8 тисячі гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну. Проте, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року держслужбовцям виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисячі чиновників центральних органів влади становила 54,4 тисячі гривень.

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Ми також писали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.