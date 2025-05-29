За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 83 злочини: крадіжки та шахрайства

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 65

Протягом доби на Полтавщині зареєстрували 225 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 850 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутовы сварки, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 225 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

22 крадіжки (зокрема, 2 — з житлового будинку);

11 шахрайств;

4 наркозлочини та інші.

Протягом доби поліція розкрила на території області 83 злочини.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 473 особи та 810 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині троє залізничників обкрадали вантажні вагони: викрали понад 6 тонн товару.