Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 156

Наразі в Україні є чимало людей, які вміють користуватися дронами й вони можуть їх використати для вчинення злочинів, у тому числі й вбивств

Голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським новинам» розповів про безпекову ситуацію в Україні — зокрема розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, а також про службу правоохоронців у прифронтових районах та виконання бойових завдань бійцями поліцейських спецпідрозділів.

Він зазначив, що упродовж минулого року в Україні скоєно 1 050 вбивств, з них всього 9 залишилися нерозкритими. Водночас він наголосив, що всі замовні вбивства, скоєні минулого року, були розкриті

— Зменшилася кількість грабежів, розбійних нападів, хуліганств. Наприклад, торік було скоєно 306 розбоїв, що набагато менше у порівнянні з минулими роками. Ми розкрили 95% розбоїв та 98% грабежів. Це титанічна робота великої кількості поліцейських, тих, хто працює у патрулях та тих, кого ми не помічаємо на вулиці, які працюють оперативниками та щодня по «гарячим слідам» розкривають злочини, — заявив Іван Виговський.

Очільник Нацполіції також зауважив, що зловмисники використовують нові «інструменти» для вчинення злочинів, зокрема дрони.

— Технології суттєво просунулися і якщо ще недавно для вбивства потрібна була фізична присутність, то тепер можуть використовувати й дрони. Ми одні з тих, хто працює над питанням контролю всіх польотів БпЛА, законодавчого врегулювання цього питання. Для Національної поліції це може стати викликом у майбутньому і тому ми готуємося до цього, — пояснив Іван Виговський.

Він також додав, що близько 40% поліцейських на сьогодні виконують не лише основні, а й непритаманні поліції функції, чого не було до повномасштабного вторгнення.

— Ми займаємося евакуацією з небезпечних місць, з прифронтових територій, доставляємо гуманітарну допомогу громадянам, розбираємо завали… Сьогодні близько 10 тисяч поліцейських задіяні на лінії фронту. Це — штурмова бригада «Лють», КОРД стрілецький, зведений загін «Хижак», а також стрілецькі батальйони головних управлінь поліції в областях. На жаль, кожного дня маємо втрати. Ми сьогодні і воюємо, і забезпечуємо публічний порядок, і евакуюємо людей, і надаємо допомогу й готові до викликів, якщо будуть відключення електроенергії. Тобто, ми максимально переналаштувалися і робимо все від нас залежне, — розповів керівник Національної поліції.

Голова Нацполіції Іван Вигівський відвідав штурмову бригаду поліції «Лють» на Донеччині

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що наразі безпосередньо на лінії фронту знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч-о-пліч з військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості українських поліцейських, яких нараховується близько 100 тисяч. Чому саме стільки, а не більше, адже в суспільстві на фоні примусової мобілізації часто ставлять питання щодо відправки на фронт у першу чергу саме поліцейських. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

Раніше ми писали, що на сьогодні близько 40-45% особового складу поліції одночасно залучені до виконання невластивих для поліції функцій. Це і виконання бойових завдань, і розмінування території, забезпечення безпеки на кордоні, евакуація людей із небезпечних зон. Це на додаток до 6500 патрулів, які щодня заступають на чергування для забезпечення безпеки по всій країні.

Ми також писали, що вже понад рік штурмова бригада Національної поліції «Лють» захищає Україну на найгарячіших ділянках фронту.