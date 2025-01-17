Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Наразі в Україні є чимало людей, які вміють користуватися дронами й вони можуть їх використати для вчинення злочинів, у тому числі й вбивств
Голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським новинам» розповів про безпекову ситуацію в Україні — зокрема розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, а також про службу правоохоронців у прифронтових районах та виконання бойових завдань бійцями поліцейських спецпідрозділів.
Він зазначив, що упродовж минулого року в Україні скоєно 1 050 вбивств, з них всього 9 залишилися нерозкритими. Водночас він наголосив, що всі замовні вбивства, скоєні минулого року, були розкриті
Очільник Нацполіції також зауважив, що зловмисники використовують нові «інструменти» для вчинення злочинів, зокрема дрони.
Він також додав, що близько 40% поліцейських на сьогодні виконують не лише основні, а й непритаманні поліції функції, чого не було до повномасштабного вторгнення.
Голова Нацполіції Іван Вигівський відвідав штурмову бригаду поліції «Лють» на Донеччині
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що наразі безпосередньо на лінії фронту знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч-о-пліч з військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості українських поліцейських, яких нараховується близько 100 тисяч. Чому саме стільки, а не більше, адже в суспільстві на фоні примусової мобілізації часто ставлять питання щодо відправки на фронт у першу чергу саме поліцейських. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки
Раніше ми писали, що на сьогодні близько 40-45% особового складу поліції одночасно залучені до виконання невластивих для поліції функцій. Це і виконання бойових завдань, і розмінування території, забезпечення безпеки на кордоні, евакуація людей із небезпечних зон. Це на додаток до 6500 патрулів, які щодня заступають на чергування для забезпечення безпеки по всій країні.
Ми також писали, що вже понад рік штурмова бригада Національної поліції «Лють» захищає Україну на найгарячіших ділянках фронту.
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