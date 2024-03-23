Штурмова бригада Нацполіції «Лють» закликає приєднуватися тих, хто готовий битися за Україну

Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» шукає воїнів, які готові битися за Україну. Бригада «Лють» - це воєнізований підрозділ Нацполіції, який захищає Україну на найгарячіших напрямках фронту.
Командування об’єднаної штурмової бригади «Лють» обіцяє якісну підготовку новобранців та повний соціальний пакет, та заявляє про наявність у бригади бронетехніки, танків, артилерійського, зенітного, протитанкового та снайперського озброєння.
Зарплата штурмовиків бригади «Лють» - від 40 до 130 тисяч гривень,
АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПУ ДО ОБ'ЄДНАНОЇ ШТУРМОВОЇ БРИГАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ "ЛЮТЬ"
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