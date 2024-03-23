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Штурмова бригада Нацполіції «Лють» закликає приєднуватися тих, хто готовий битися за Україну

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 101

 

Стань воїном Перемоги!

Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» шукає воїнів, які готові битися за Україну. Бригада «Лють» - це воєнізований підрозділ Нацполіції, який захищає Україну на найгарячіших напрямках фронту.

- Наші бійці - сильні духом, добре підготовлені фізично та високовмотивовані. Ми нищимо ворога та звільняємо наші землі! – зазначають у бригаді.

Командування об’єднаної штурмової бригади «Лють» обіцяє якісну підготовку новобранців та повний соціальний пакет, та заявляє про наявність у бригади бронетехніки, танків, артилерійського, зенітного, протитанкового та снайперського озброєння.

Зарплата штурмовиків бригади «Лють» - від 40 до 130 тисяч гривень,

- Гарантоване робоче місце у Національній поліції України після закінчення військових дій. Від тебе – мотивація та бажання знищити ворога! Стань воїном Перемоги! – закликає керівництво Нацполіції та пропонує охочим заповнити анкету.

АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПУ ДО ОБ'ЄДНАНОЇ ШТУРМОВОЇ БРИГАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ "ЛЮТЬ"

 


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Автор: Віктор Крук
Теги: Нацполіція Лють добровольці бригада
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