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Культура

У 5-й школі Горішніх Плавнів відбувся міський відкритий вечір поезії

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 98 Партнерський проєкт

35 школярів і педагогів прочитали власні вірші на патріотичну тематику

Минулого тижня у школі № 5 відбувся міський відкритий вечір поезії «Із любов’ю до України». 35 школярів і педагогів прочитали власні вірші на патріотичну тематику.

Відкритий вечір «Із любов’ю до України» був приурочений до Всесвітнього дня поезії, який відзначається 21 березня. Акцію провели в рамках проєкту Молодіжного парламенту Горішніх Плавнів із допомоги воїнам-захисникам. Захід відбувся за підтримки органів місцевого самоврядування та освітніх закладів.

Серед гостей були присутні начальниця відділу культури, спорту і туризму, депутатка міської ради Ірина Зеленська, очільниця відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Оробченко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко, військовослужбовці з нашого міста. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які полягли за незалежність, свободу і суверенітет України, та мирних жителів, загиблих унаслідок російської збройної агресії.

Від імені Горішньоплавнівської міської ради та організаторів заходу до присутніх звернулася Ірина Зеленська.

«Ми живемо у складний час, коли життя випробовує нас на міцність духу, на єдність, на усвідомлення того, хто ми є і що для нас є Україна. Адже мова, культура, традиції, пісні, вірші — усе це є ознакою нації, — наголосила вона. — Дуже важливо, що саме в ці дні, коли в Україні триває Національний тиждень читання поезії, проходить відкрита міська акція».

Ірина Зеленська подякувала учасникам заходу за активну позицію й патріотизм.

«Вірю, що найкращі авторські вірші стануть потужною підтримкою для воїнів-захисників України», — підсумувала очільниця відділу.

На фестиваль надійшло 42 поетичні твори від 36 учасників. Було створено окрему сторінку у Facebook, на якій відбувалася пряма трансляція заходу. Під час зустрічі 35 учасників прочитали власні вірші. Це поетичні рядки, присвячені героям Батьківщини, історії рідного краю, нескореності й мужності українського народу, вірі у Перемогу.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні поезія
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