У 5-й школі Горішніх Плавнів відбувся міський відкритий вечір поезії

Минулого тижня у школі № 5 відбувся міський відкритий вечір поезії «Із любов’ю до України». 35 школярів і педагогів прочитали власні вірші на патріотичну тематику.
Відкритий вечір «Із любов’ю до України» був приурочений до Всесвітнього дня поезії, який відзначається 21 березня. Акцію провели в рамках проєкту Молодіжного парламенту Горішніх Плавнів із допомоги воїнам-захисникам. Захід відбувся за підтримки органів місцевого самоврядування та освітніх закладів.
Серед гостей були присутні начальниця відділу культури, спорту і туризму, депутатка міської ради Ірина Зеленська, очільниця відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Оробченко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко, військовослужбовці з нашого міста. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які полягли за незалежність, свободу і суверенітет України, та мирних жителів, загиблих унаслідок російської збройної агресії.
Від імені Горішньоплавнівської міської ради та організаторів заходу до присутніх звернулася Ірина Зеленська.
Ірина Зеленська подякувала учасникам заходу за активну позицію й патріотизм.
На фестиваль надійшло 42 поетичні твори від 36 учасників. Було створено окрему сторінку у Facebook, на якій відбувалася пряма трансляція заходу. Під час зустрічі 35 учасників прочитали власні вірші. Це поетичні рядки, присвячені героям Батьківщини, історії рідного краю, нескореності й мужності українського народу, вірі у Перемогу.
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