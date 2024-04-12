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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть жителя Полтавського району, який бив та душив вагітну співмешканку

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 332

 

Коли жінка намагалася подзвонити правоохоронцям, зловмисник погрожував їй вбивством

Судитимуть жителя Полтавського району, який протягом кількох днів бив та душив вагітну співмешканку. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Полтавська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якому інкримінують скоєння умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, та що спричинило переривання вагітності (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 16 січня цього року вдома у селі Абазівка нападник через ревнощі два дні поспіль кулаками і ногами бив, а надалі душив вагітну співмешканку. Коли жінка намагалася подзвонити правоохоронцям, зловмисник погрожував їй вбивством.

На третій день вранці потерпіла вибігла з дому на вулицю та попросила перехожих викликати медичну допомогу. Унаслідок насильницького злочину жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та втратила дитину.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: побиття вагітна суд
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