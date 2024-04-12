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Поліція затримала кременчужанина-браконьєра з уловом на 119 тисяч гривень

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 262

Чоловік рибалив біля Самусіївки

12 квітня о 2.40 в селі Самусіївка біля берегів річки Дніпро поліцейський наряд викрив 27-річного мешканця Кременчука на незаконній риболовлі. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини. 

Браконьєр спричинив державі збитки на суму близько 119 тисяч гривень.

Поліція Кременчуцького районного управління відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного зайняття рибним промислом з істотною шкодою. Слідство ведеться під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.

 

Нагадаємо, що 10-11 квітня у Кременчуцькому районі також піймали кількох бракон'єрів. З 1 квітня на Полтавщині діє весняно-літня заборона на вилов риби. Поліція закликає громадян дотримуватися встановлених правил та обмежень. Превентивні заходи на водоймах області триватимуть.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нерест нерестова заборона браконьєри риба
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